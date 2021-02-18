رئيس بريميرليج: آمل عودة الجماهير إلى الملاعب قبل نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يأمل في عودة الجماهير إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري، مضيفًا أنه يثق في تواجدهم مع بداية الموسم المقبل.

وتغيب الجماهير عن الملاعب بشكل عام بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام وتسببت في تأجيل العديد من البطولات القارية والأوروبية والمحلية.

وخلال حديثه في قمة Business of Sport، قال ماسترز: "أثق في عودة الجماهير إلى الملاعب الموسم المقبل".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يؤكد الأمر لأن هذا الوباء يتطور بطريقة مفاجئة، لكننا لم نفقد الأمل في أن نشهد عودة قليلة هذا الموسم".

وتابع: "آمل أن يتم فتح الملاعب بسرعة وأن تشهد عودة الجماهير إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتغيب جماهير إنجلترا عن ملاعب أنديتها منذ شهر يونيو الماضي بعد استئناف النشاط الكروي، وشهدت فترة وجيزة عودة المشجعين إلى بعض الملاعب (10 أندية فقط) بعد انخفاض الأعداد في شهر ديسمبر الماضي قبل أن يتم الإغلاق مجددًا.