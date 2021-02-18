مدرب سيراميكا: نعاني من ضغط المباريات.. والإصابات تعوق مسيرة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن الإصابات تعوق مسيرة الفريق ببطولة الدوري بسبب ضغط المباريات غير المبرر.

ويشارك سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لأول مرة بعد صعوده إلى البطولة مع بداية الموسم الجاري رفقة غزل المحلة والبنك الأهلي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال شعبان: "نوفر المناخ الجيد للاعبين في الفريق، مسألة الإصابات تعوق مسيرتنا بعض الشئ بسبب ضغط المباريات غير المبرر".

وبسؤاله عن أداء أحمد ياسر ريان، صالح جمعة ومحمد إبراهيم، قال: "الجميع أبدى رغبة قوية وإصرار وعزيمة لتقديم أداء جيد، البعض نجح والبعض الآخر أبعدته الإصابة عن الظهور بشكل مميز".

وتابع: "نعاني من الإصابات، قبل مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري كان لدينا 5 إصابات وزاد عليهم إصابة محمد توني وصالح جمعة خلال المباراة".

وتعادل سيراميكا بهدف لمثله أمام الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الـ14، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.