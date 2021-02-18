"أحدهم جاهز طبيا".. طبيب الأهلي يكشف لمصراوي موقف الثلاثي من مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن المدافع أيمن أشرف جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن موقف طاهر محمد طاهر سيتحدد غدًا الجمعة.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال أبو عبلة: "أيمن أشرف جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني".

وبسؤاله عن موقف طاهر محمد طاهر ووليد سليمان، قال: "موقف طاهر سيتحدد غدًا الجمعة، أما وليد سليمان فلن يلحق بالمباراة".

وكان أيمن اشرف قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مباراة المريخ السوداني بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كما عانى طاهر من الإصابة ذاتها خلال مباراة بالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بينما عانى وليد سليمان من تمزق في العضلة الخلفية بعد مشاركته في دقائق بمباراة الأهلي والبنك الأهلي ببطولة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بدوري الأبطال بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، يليه فيتا كلوب الكونغولي بينما يتذيل المريخ جدول الترتيب.