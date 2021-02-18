"تشابه اسماء".. هجوم تركى على معلق رياضي بعد انتقادات أحمد بلال لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصاعد الخلاف بين أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومصطفى محمد نجم جالاتا سراى والزمالك السابق بسبب حديث الأول حول تألق الثاني في الدوري التركي.

وانتقد بلال في عدة مناسبات مصطفى محمد أثناء قيادة الأخير لهجوم الزمالك لتتجه له وسائل الإعلام دوماً عقب تألق المهاجم الشاب وتسجيله للأهداف.

وتألق مصطفي محمد نجم الزمالك مع جالاتا سراي وسجل منذ قدومه إلى تركيا 4 أهداف في 4 مباريات شارك بها منها 3 أهداف في الدوري وهدف في الكأس وحسم لفريق الفوز في دربي أسطنبول على حساب فنربخشة.

وهنأ أحمد بلال مهاجم الزمالك عقب تألقه مع جالاتا سراي ولكنه أطلق تصريحاً غاضباً عقب سؤاله لمرة أخرى عن رأيه في تألق مصطفى محمد في مباراة قاسم باشا الماضية وتسجيله لهدف.

ورد مصطفى محمد على هذه الانتقادات :" عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفهوش أي احترام، أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

ودخل جمهور جالاتا سراي على الخط للدفاع عن مهاجمها ونجمها الجديد الذي حاز على شعبية جارفة منذ وصوله إلى للفريق.

ولكن جماهير جالاتا سراي أختلط عليها الأمر ووجهت سهام غضبها على المعلق الرياضي بلال أحمد علام بدلاً من أحمد بلال معتقدة أن المعلق الرياضي صاحب الحساب الموثق على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هو من هاجم مصطفى محمد.

ورد بلال أحمد علام على أحد جماهير جالاتا سراي ونفى الهجوم على مصطفي محمد مشيراً أنه من أطلق عليه لقب الأناكوندا.

واستغاث بلال علام بمصطفي محمد خلال تغريدة مطالبه بتوضيح الأمر لجماهير جالاتا سراي قبل أن يعلن المعلق أن الموقف تم تصحيحه.

وخلال 24 ساعة تبادل مصطفى محمد وأحمد بلال تصدر التريند على موقع التواصل الإجتماعي على خلفية التصريحات المتبادلة.

وحقق مصطفى محمد رقماً قياسياً مصرياً حيث بات أول لاعب من جالاتا سراي يسجل في أول 3 مباريات يشارك بها في الدوري التركي منذ (بافيتيمبي جوميز) في أغسطس 2017 وأول لاعب مصري يحترف في تركيا ويسجل هذا العدد من الأهداف في أول 3 مباريات.

وسجل المهاجم المصري 3 أهداف في شباك كل من باشاك شهير، فنربخشة وقاسم باشا في الدوري التركي، بينما أحرز هدفاً في شباك ألانيا سبور.