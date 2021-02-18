صعود المغرب.. تعرف على تصنيف مصر الشهري بالفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات حيث ظل المنتخب المصري في مركزه الـ49.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، الخميس، أن المنتخب المصري ظل في الترتيب الـ49 عالميًا للشهر الرابع على التوالي.

في المقابل، احتفظ المنتخب البلجيكي في الصدراة يليه المنتخب الفرنسي ثم البرازيلي والإنجليزي والبرتغالي.

التصنيف شهد صعود المنتخب المغربي مركزين في التصنيف ليصبح في الترتيب 33 والرابع أفريقيًا.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات عالمية كالتالي:

1- بلجكيا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- إسبانيا

7- الأرجنتين

8- أوروجواي

9- المكسيك

10- إيطاليا

تصنيف أول 10 منتخبات أفريقية

1- السنغال (المركز 20 عالميًا)

2- تونس (المركز 26 عالميًا)

3- الجزائر (المركز 31 عالميًا)

4- المغرب (المركز 33 عالميًا)

5- نيجيريا (المركز 36 عالميًا)

6- مصر (المركز 49 عالميًا)

7- الكاميرون (المركز 50 عالميًا)

8- غانا (المركز 52 عالميًا)

9- مالي (المركز 54 عالميًا)

10- بوركينا فاسو (المركز 58 عالميًا)