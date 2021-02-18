صلاح في تحدي أمام مبابي وهالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في أسبوع دوري أبطال أوروبا بعد نهاية المرحلة الأولى من ذهاب دور الـ16 بالمسابقة القارية.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسابقة دوري الأبطال عن منافسة رباعية للحصول على جائزة الأفضل يأتي من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

وينافس صلاح كل من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند وسيرجيو أوليفيرا لاعب فريق بورتو.

واستطاع صلاح أن يقود فريقه للفوز على لايبزيج الألماني بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي حيث تمكن "مو" من تسجيل الهدف الأول.

أما كيليان مبابي فتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك برشلونة حيث حسم النادي الباريسي المباراة لصالحه بالفوز (4-1).

في المقابل، سجل هالاند هدفين لصالح دورتموند في فوز لصالح "أسود الفاستيفاليا" بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الفريق الأندلسي إشبيلية.

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