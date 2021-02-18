الامارات | مصر.. إقالة محمد يوسف من "البنك الأهلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إقالة محمد يوسف من "البنك الأهلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر في الدوري المصري لكرة القدم الاربعاء إقالة مديره الفني محمد يوسف وجهازه المعاون عقب الخسارة امام مصر المقاصة صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة.

وقال النادي: "قدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الشكر الى المدير الفني محمد يوسف وجهازه على الجهد المبذول خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق".

وأضاف: "يتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق لمحمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "تعقد لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار اجتماعا لدراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة حقق خلالها فوزا واحدا مع سبعة تعادلات وخمس هزائم.

ويبتعد البنك الأهلي بفارق نقطة واحدة عن المركز السادس عشر، أول المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية والذي يحتله الإنتاج الحربي وبفارق نقطتين امام الاسماعيلي السابع عشر والذي لعب مباراة أقل، وثلثا نقاط امام وادي دجلة صاحب المركز الاخير.

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