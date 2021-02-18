شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو × يوفنتوس: «كييزا» يحافظ على آمال السيدة العجوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بورتو البرتغالي انتصارًا على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وتقدم بورتو بعد 63 ثانية من بداية المباراة عن طريق المهاجم الإيراني مهدي طارمي الذي استغل خطأ مشترك بين الحارس تشيزني ولاعب الوسط بينتانكور.

وفي بداية الشوط الثاني وبعد 19 ثانية فقط، ضاعف المهاجم المالي موسى ماريجا تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان.

وقلص الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا الفارق لهدف بعد أن سجل هدف الضيوف الوحيد في المباراة قبل ثمان دقائق من النهاية ومن صناعة لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو.

رجل المباراة:

المهاجم المالي موسى ماريجا قدم مباراة كبيرة، فسجل هدف هام لفريقه منحهم الأسبقية قبل مواجهة العودة.

ماريجا ربح جميع الالتحامات الأرضية بنسبة 100% نجاح (5 من 5)، وراوغ بدقة 100%، بجانب قطع للكرة مرتين، وكان أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفة (3: مناصفة مع زميله في الفريق، لويس دياز).

أبرز الأرقام والإحصائيات

- هذا هو أول انتصار لـ بورتو ضد يوفنتوس في البطولات الأوروبية خلال أخر 6 مواجهات بين الفريقين (خسر 4 وتعادل 1).

- هدف مهدي طارمي لبورتو بعد 63 ثانية من بداية المباراة هو أسرع هدف يسجل في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ أن سجل ديفيد ألابا لبايرن ميونيخ في ربع النهائي ضد يوفنتوس في أبريل 2013 بعد 24 ثانية، وهو ثالث أسرع هدف يسجل في مرمى يوفنتوس في تاريخ المسابقة.

- هدف موسى ماريجا ضد يوفنتوس جاء بعد 19 ثانية من بداية الشوط الثاني ليكون أسرع هدف يستقبله يوفنتوس في بداية شوط ثان من مباراة في تاريخ دوري الأبطال.

- فيدريكو كييزا هو أول لاعب من يوفنتوس غير كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا ليوفنتوس في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال منذ ماتيودي ضد ريال مدريد في الدور ربع النهائي لموسم 2017/2018.