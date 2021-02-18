شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية × بوروسيا دورتموند: هالاند يسطع في انتصار نادر للألمان بالأندلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بوروسيا دورتموند الفوز خارج قواعده بنتيجة 3-2 على إشبيلية في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وافتتح أصحاب الأرض التهديف بعد 7 دقائق من بداية المباراة بواسطة لاعب الوسط الإسباني سوسو، لكن الضيوف ردوا بـ 3 أهداف خلال الشوط الأول بواقع هدفين من الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، وهدف من لاعب الوسط الألماني محمود داوود.

وقلص أصحاب الأرض الفارق لهدف في الشوط الثاني، من خلال هدف بواسطة المهاجم الهولندي لوك دي يونج الذي سجل قبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق، ليحقق الضيوف انتصارًا هامًا يعزز من حظوظهم في الوصول إلى الدور التالي من دوري الأبطال.

رجل المباراة:

المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند قدم مباراة كبيرة، فاشترك في تسجيل جميع أهداف فريقه الثلاث من خلال صناعته الهدف الأول ثم تسجيله الهدفين الثاني والثالث.

هالاند سدد 3 كرات على المرمى، وهو ما يمثل 75% من تسديدات بوروسيا دورتموند على مرمى مضيفهم (4)، بجانب نجاحه في المراوغة بدقة 100%، وكذلك نجاحه في الالتحامات الهوائية بنسبة 100%، مع صناعته لفرصتين للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بوروسيا دورتموند فاز خارج قواعده في الأراضي الإسبانية في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في آخر 11 زيارة.

- إشبيلية خسر للمرة الثانية فقط على ملعبه ضد منافس ألماني في المسابقات الأوروبية خلال 13 مواجهة بينه وبين ممثلي الكرة الألمانية.

- سجل سوسو 6 أهداف لإشبيلية منذ انضمامه إليهم في يناير 2020- 4 من تلك الأهداف الستة جاءت من خارج منطقة الجزاء.

- محمود داوود سجل هدفه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال.

- إيرلينج هالاند فشل في التسجيل في 2 من بين أول 13 مباراة لعبها في دوري الأبطال مسجلًا في 11 مباراة بمجموع أهداف 18 هدفًا.

- جادون سانشو اشترك في تسجيل الأهداف خلال 7 من المباريات الـ 10 التي لعبها بوروسيا دورتموند في مختلف البطولات خلال عام 2021 (سجل 5 وصنع 5).

- سجل إيرلينج هالاند 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا خلال سبع مباريات فقط مع بوروسيا دورتموند، وهو أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف مع فريق في المسابقة، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم روي ماكاي مع بايرن ميونخ (10 مباريات، بين 2003-2004).

- إيرلينج هالاند هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 18 هدفاً في أول 13 مباراة له في البطولة.

- مهاجم إشبيلية لوك دي يونج سجل في المراحل الإقصائية النهائية لدوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته (سجل 8 أهداف سابقًا في مرحلة المجموعات).