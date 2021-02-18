شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون × مانشستر سيتي: رقم قياسي لـ«جوارديولا».. وآخر مخيب لـ«أنشيلوتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزًا جديدًا في الدوري، بعد أن تغلب خارج قواعده بنتيجة 3-1 على إيفرتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 للبريميرليج.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل 1-1 بعد أن تقدم الضيوف بهدف عن طريق فيل فودين لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة بواسطة المهاجم البرازيلي ريتشارليسون.

وفي الشوط الثاني أعاد رياض محرز مان سيتي للمقدمة بعد 18 دقيقة من البداية، ثم أنهى بيرناردو سيلفا المباراة عمليًا لصالح الضيوف بعد أن سجل هدفا ثالثا قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا قدم مباراة رائعة، فاشترك في تسجيل هدفين من أهداف فريقه الثلاث (صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث)، وسدد 3 تسديدات (جميعهم على المرمى)، وصنع فرصتين للتهديف.

هل تعلم أن:

- إيفرتون خسر 3 مباريات دوري متتالية على ملعبه للمرة الأولى منذ مارس 2016، بينما عانى المدرب كارلو أنشيلوتي من ذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2006 حين حصل له الأمر ذاته مع ميلان.

- مان سيتي لم يتأخر لمدة دقيقة واحدة في أي من آخر 16 مباراة في البريميرليج- في تاريخ المسابقة، أرسنال فقط هو من لديه سلسلة أطول من المباريات المتتالية دون أن يتأخر في النتيجة (سلسلة من 19 مباراة بين ديسمبر 1998- مايو 1999).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر سيتي عزز من موقعه في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه – مانشستر يونايتد – مع تبقي 14 مباراة على نهاية الموسم.

إيفرتون تلقى خسارته الثالثة في أخر 5 مباريات (فاز بمباراة واحدة فقط خلال أخر 5 مباريات) مع خسارته جميع هذه المباريات على ملعب جوديسون بارك (معقل الفريق) ليتجمد رصيده عند 37 في المركز السابع، وإن كان متبقي له مباراة مؤجلة ضد أستون فيلا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا أهدافًا في مسابقات الدوري تحت قيادة بيب جوارديولا أكثر من فيل فودين (12) قبل أن يصبح عمرهما 21 عامًا هما بويان وجابرييل جيسوس (16 هدف لكل منهما).

- ولا لاعب من مانشستر سيتي سجل أهدافًا من خارج الصندوق في مسابقة البريمييرليج منذ بداية الموسم الماضي أكثر من رياض محرز (5)، بالتساوي مع كيفين دي بروين.

- جميع أهداف رياض محرز الأربعة ضد إيفرتون في البريميرليج أتت على ملعب جوديسون بارك، ليس هناك خصم سجل الجناح الجزائري على ملعبه أهدافًا أكثر من ذلك في المسابقة.

- مانشستر سيتي هو أول فريق في تاريخ البريمييرليج ينجح بتحقيق 10 انتصارات في أول 10 مباريات له بالدوري خلال عام ميلادي جديد.