شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى يوافق على الانضمام للزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدزعلي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل بعض مسئولي الأبيض في مفاوضات شفوية مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي تسعي لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل ، وفقا لتعليمات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الماضي وتمسك بطلبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانهي مسئولو الزمالك اتفاقهم مع بكري علي كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي لكن الصفقة توقفت، ليتم فتح المفاوضات مرة أخري خلال الساعات الماضية وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.

في نفس السياق، دخل نادى الاتفاق السعودى في مفاوضات جادة مع عبد الله بكرى لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وخرج عبد الله بكرى من حسابات المدير الفني الأرجنتينى أروا بارينا لنادى بيراميدز، بعدما فضل الاعتماد على الثنائى على جبر وأحمد سامى مع الدفع بأحمد أيمن منصور كبديل لهما، وهو ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل.

وحاول الزمالك ضم اللاعب في يناير إلا أن مغالاة بيراميدز دفعت النادي لتأجيل حسم الصفقة لفترة الانتقالات الصيفية.