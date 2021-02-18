شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الخسارة من أسوان ويخضع لمسحة كورونا قبل لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة والمؤجلة من الجولة 13، والتى من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل في تحسين النتائج والخروج من سلسلة الهزائم الأخيرة التى سقط فيها الفريق.

ومن المقرر أن يخضع فريق المقاولون وجهازه الفني، اليوم الخميس، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من مباراتهم المرتقبة مع الجونة والتى يستضيفها استاد خالد بشارة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.

أضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين أيضاً ضغطوا على عماد النحاس للبقاء في قلعة الجبل الأخضر رافضين رحيله، وتعهدوا بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.

واصل المشرف على الكرة أن الفريق يلازمه سوء حظ غريب ولانملك سوا الدعم والمساندة للجهاز ونأمل ان تتحسن النتائج خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أنعماد النحاس قدم الموسم الماضى نتائج واداء اكثر من رائع ولكن هذا الموسم الحالى يلازمه سوء توفيق وسنعمل على علاج الاخطاء وكلنا ثقه في النحاس وجهازه المعاون .

وحقق فريق أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبد العال الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 / 0 فى إطار المباراة التى جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، أحرز الهدف عبد العزيز موسى " زيزو " لاعب أسوان لفريقه أمام ذئاب الجبل فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول .