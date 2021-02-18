شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتواصل مع السفارة المصرية بتنزانيا لترتيب رحلة السفر لدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية في تنزانيا من أجل التحضير لرحلة السفر غدا استعدادا لخوض مباراة الأهلي ضد سيمبا يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثاني لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالرحلة.

وجاء تواصل الأهلي مع السفارة المصرية من أجل معرفة كل التفاصيل الخاصة برحلة تنزانيا وحل أي معوقات تواجه البعثة الحمراء في تنزانيا والاطمئنان على أجواء الطقس الخاصة في البلاد هناك.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى وسيطر لاعبي الفريق الأحمر على التشكيلة المثالثة للجولة الأولى بدور المجموعات الإفريقي.

كما يطمئن مسئولو الأهلي على حالة فندق الإقامة وملعب التدريب والتنقلات طوال فترة الإقامة في تنزانيا، والأمراض المنتشرة هناك من أجل الحصول على التطعيمات الخاصة، كما هو المعتاد في بعض البلدان الإفريقية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرا من أجل التعود على الأجواء هناك، لاسيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة، لذا يرغب في تعود لاعبيه على هذه الأجواء.