شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن الإنجاز العلمى فى تدريبات الأهلى بنكهة فايتسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الإعلامي أحمد شوبير بذكريات مباراة الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر، عندما كان يتولى الراحل فايتسا تدريب الأهلي، للتأكيد على قيمة العمل الذى يقوم به الجنوب أفريقي موسيماني وجهازه الفني حالياً مع الفريق الأحمر، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير": الأهلي بعد مباراة المريخ منح اللاعبين يومين أجازة، وأرى أن الأهلي يسير في موضوع الأحمال بشكل مميز جداً، خاصة وأن الفريق لعب 3 مباريات قريبة جداً في كأس العالم للأندية، وهذا دور محلل الأداء ومدرب الأحمال.

ويختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته قبل السفر غدا الجمعة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف الجهاز الفني خلال مران اليوم على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.

وحقق الأهلي فوزا مهما بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، تربع بها على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

أضاف شوبير: في سنة 89 كان يدربنا فايتسا، ووصلنا لنهائي الكأس مع المصر، وكان وقتها المباريات تلعب صبحاً في درجات حرارة عالية، وكان أمامنا أسبوع واحد للعب المباراة، والمدرب منحنا راحة أول يوم ثم حدد معاد التدريبات الساعة التاسعة رغم أننا كنا سنلعب الساعة 3، في هذا الوقت كان المصري يتدرب مرتين وبحضور 20 أو 30 ألف تقريباً.

واصل: الناس اندهشت من تدريبنا ليلاً، وفي ليلة المباراة حضرنا المحاضرة وقال فايتسا، أن الفريق لديه مخزون لياقي يكفي الفريق أسبوعين قدام، وأنا أحتاج فقط للحفاظ على هذا، ثم عرض إحصائيات كل لاعب وما يحتاجه جسم كل لاعب، وطالعين بأعلى فورمة في نهاية الدوري، المصري مرهق جداً وسينزل مرهق أمامنا وأقل مكسب لنا في هذه المباراة 3/0، وقال أن اللقاء سينتهي من أول ثلث ساعة، وبالفعل سجلنا الأهداف في أول ثلث ساعة ولاعبي المصري كانوا بيقولونا كفاية لأنهم مش قادرين.

واختتم: الأهلي لعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية في أسبوع ثم واجه المريخ وسيسافر إلى تنزانيا ولذلك أرى أن سيستم الحمل البدني جيد، والأداء ايضاً مميز لأن الأهلي عندم يغيب عنه عدد كبير من الأساسيين ومع ذلك يتغلب على المريخ فهذا أمر جيد، وتجهيز جونيور أجاي وومحمود وحيد بهذا الشكل بعد الغياب فهذا أمر يجب أن نشكر عليه الجهاز الفني وموسيماني.