شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلى والزمالك فى دورى محترفى اليد قبل قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد قمة دورى محترفين رجال كرة اليد المحدد لها السادسة مساء اليوم الخميس عندما يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة يليه سبورتنج بالمركز الثانى برصيد 10 نقاط ثم الزمالك يحل ثالثا بنفس عدد النقاط لفارق الأهداف، ثم هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط يليه طلائع الجيش فى المركز الخامس بنفس الرصيد ثم الأوليمبى فى المركز السادس بـ 6.5 نقطة نظرا لحسبة النقاط الإعتبارية فى المرحلة الأولى والتى يقدر فيها التعادل بنصف نقطة، ومن بعده الطيران فى المركز السابع برصيد 4 نقاط و أخيرا الزهور فى المركز الثامن و الأخير برصيد 3.5 نقطة .



دورى المحترفين

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

ويقام اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.

وتشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.