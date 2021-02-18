شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينفى إساءة أخيه صالح للدراويش: إحنا من عيلة إسمعلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك على نفى إساءة أخيه صالح إلى جماهير الاسماعيلى بالسخرية منهم عبر حساب متداول له على فيس بوك، ونفى الأمر تماماً من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب : "البيدج دى مش بتاعت صالح، وبعتذر لجمهور الاسماعيلى، واحنا في الأساس من عيلة اسماعيلاوية، وكل الاحترام والتقدير للنادى الاسماعيلى العريق".

وكان حساب مزيف متداول باسم صالح جمعة على موقع فيس بوك كتب بوست فيه :"الاسماعيلى يحتفل بمرور 34 عام بدون بطولة".



عبد الله جمعة على انستجرام

من ناحية أخرى أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، فى تصريحات أمس أن مجلس إدارة النادى لن يتقدم بشكوى ضد حكم مبارة الزمالك والإسماعيلى التى أقيمت بالأمس ضمن منافسات الدورى العام، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأندية التى لها سيطرة إعلامية هى من تتمكن من الحصول على حقوقها من الحكام، ماذا يفعل الإسماعيلي لا نمتلك الضغط الإعلامى مثل باقى الأندية، لا نملك إلا الموقع الرسمى للنادى ونصرخ من خلاله بأننا اتظلمنا.

أضاف: فى كلام كتير أننا سنقدم تظلم بسبب طرد حسين السيد، ونرى أنه إذا تلقى الإنذار الثانى بسبب الاعتراض فهو يستحق، ولكن لماذا لم تطرد طارق حامد وشيكابالا بسبب الاحتجاج.

وواصل: الإسماعيلى حرم من حسين السيد المباراة القادمة أمام إنبي وهو في أوج تألقه، لن نقدم شكوى رسمية ماذا فعلت الشكاوى والتظلمات التى قدمتها الأندية لنقدم تظلم، الظلم التحكيمي حرمنا من 10 نقاط على الأقل هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة كورونا استعداداً للمباراة.

فى سياق آخر، رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلى، خطاب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن دفع تكاليف مسحات كورونا المتعلقة بالموسم الماضى والحالى.

وقال علاء وحيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وافقنا على استكمال النشاط بناء على قرار الدولة ووفقا للاتفاق مع اللجنة الخماسية على تحمل الاتحاد لها".