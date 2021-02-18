شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: طموحنا البقاء فى الدورى ومصطفى محمد لديه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن طموحات زعيم الفلاحين فى الدورى المصرى بالموسم الجارى، وقال عيد فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير": نتمنى فقط البقاء بالدورى هذا الموسم ونفرح جماهيرنا، أصعب دورى على مدار السنوات الماضية هو هذا الموسم، معنا لاعبين صغار لديهم طموح، وتراهنا على استكمال المشوار مع مجموعة ناشئين من النادى، وأتمنى أن نواصل تلك العروض ويعود المحلة إلى مكانته الطبيعية.

وأَضاف: جماهير المحلة مساندين الفريق لأبعد الحدود لكن بعض الدخلاء على النادى بتعملنا مشاكل، لكن الجماهير محترمة وتساندنا فى أصعب الظروف، ويمنحونا دفعة للمباريات المقبلة وأشكر الجمهور المخلص للنادي.

وواصل: خسرنا من سيراميكا في الدوري وهم فريق محترم، ولكننا عانينا من الغيابات في لقاء الدوري، ورغم ذلك قدمنا مباارة جيدة، ولو لم نستقبل هدف الشوط الأول كان من الممكن أن نقدم عرض أفضل، ونستعد لمباارة الكأس.

وأوضح: أتمنى البقاء مع غزل المحلة وهو من صنع اسمي، ولكن كمدرب لي طموح في تدريب فرق ذو إمكانيات كبيرة، وبنعمل شغلنا وربنا بيكرمنا، وأتمنى أكون مثل الأساطير الكبرى بالمحلة مثل أبو رجيلة وشناوي وسياجي، جميعهم لهم بصمة في النادي.

أردف: مصطفى محمد لم يتعرض للإصابة معي مطلقاً وأنا من قمت بضمه لطنطا، وعن قرب هو لاعب محترم ومجتهد ويعشق التدريب، وكنت أعمل معه وممكن أعمله 100 كروس يلعبها بدماغه، وأتوقع له الكثير وسيكون إضافة لمصر.

واختتم: غزل المحلة يمتلك عدد مميز من اللاعبين، وأبرزهم عمرو شعبان حارس المرمى، هو من الفيوم وتعاقدنا معه بعد تألقه مع الرجاء، ورغم فوزنا على فريقه عجبني أدائه، واشتريناه بـ300 ألف جنيه وعقده الآن 500 ألف مع المحلة، والنادى سيصرف له مكافأة إجادة.