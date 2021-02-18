شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن آخر موعد للمشاركة فى برنامج إعداد مدربين لنشر قيم التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قرب الموعد المحدد للانتهاء من عملية التسجيل فى البرنامج القومى لإعداد مدربين لنشر قيم التسامح ونبذ التعصب، تحت شعار "مصر أولا .... لا للتعصب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جدير بالذكر أن الوزارة حددت من قبل عن بدء التسجيل عبر الإستمارة الإلكترونية خلال الفترة من 26 يناير حتى 28 فبراير القادم من خلال رابط التسجيل عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة.

وحددت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة شروطاً للإلتحاق بالبرنامج أهمها :

- أن يكون المشارك حاصل على مؤهل جامعى.

- المرحلة العمرية من 22 إلى 35 عاما.

- حاصل على برامج تدريبية في المهارات الحياتية.

- الإقامة داخل المحافظة المقدم عليها.

- أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية التي سيتم تحديدها وفقا للبرنامج الزمني للبرنامج .