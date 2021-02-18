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قصة صور.. الكونكورد وجها لوجه أمام عازف سيمفونية برونزية الشباب فى قمة اليد

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القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة قمة دوررى محترفين كرة اليد بين فريقا الأهلى و الزمالك فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى الموسم المحلى 2020 / 2021 المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الخميس على الصالة المغطاه بإستاد القاهرة صراع من نوع أخر بين كلا المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء حسين زكى مدرب الزمالك أو طارق محروس مدرب الأهلى .

و يمتلك كلا الثنائى العديد من الخبرات، حيث أن حسين زكى الملقب بالكونكورد يعد أحد أفضل لاعبى الجيل الذهبى فى القلعة البيضاء الذى ضم فى صفوفه حسن يسرى و أحمد الأحمر و حمادى الروبى و غيرهم ، فضلا عن أنه حصل على لقب كأس العالم مدربا عاما مع الناشئين فى كأس العالم 2019 بمقدونيا ، إلا أنه سيصطدم بصاحب الخبرات الحمراء و هو طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب فى نفس العام بإسبانيا .

ويدخل طارق محروس اللقاء منتشيا بتحقيق الفوز على طلائع الجيش فى الجولة السابقة وسط دخول زكى المباراة بمشاعر مختلطة مابين طموح تحقيق الفوز وانخفاض المعنويات بسبب الخسارة المفاجئة فى الجولة الماضية أمام سبورتنج .

ويرصد الخليج 365 لقطات لكلا المدربين "زكى و محروس" فى الصور التالية :

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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