شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: وزارة الرياضة ستتحمل تكاليف مسحات كورونا بعد شكوى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ستتراجع عن الطلب الذى أرسلته إلى الأندية فى الدورى العام، تطالب فيه كل نادٍ بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا التى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، على الرغم من تأكيد اللجنة الخماسية السابقة أن الاتحاد سيتحمل ثمن تلك المسحات وهو ما شجع الأندية على عودة الدورى.

وقال شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "محدش يقدر يدير لوحده، اليوم تولى محمد الشواربي لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، وأحمد عوض خد العقود ومركز الهدف، إذا كنا سنبدأ نعمل بشكل صحيح إحنا معاك، بلاش موضوع الإدارة الفردية، وإذا كنا سنعمل بشكل جماعي أهلا وسهلاً".

وأضاف: الاتحاد سيتراجع عن موضوع المسحات حتى لو عمل إيه، والدورى هيتلعب والمسحات هتتعمل ووزارة الرياضة ستتحمل ثمن المسحات.

وأوضح: اتحاد الكرة عليه توفير المناخ المثالي للمنتخب قبل آخر جولتين بالتصفيات أتمنى وجود جو احترافي.

واستكمل متحدثاً عن فوز أسوان على المقاولون العرب بهدف نظيف: هدف أسوان في المقاولون جاء مبكراً جداً، هل المقاولون لم يكن لديه الفرصة للتعويض، الروح والاصرار لم أراه بين اللاعبين، والمقاولون ضعيف هجومياً، ويعجبني جداً عمر رضوان حارس مرمى أسوان، وهذا ليس الهجوم الذى أعرفه للمقاولون.

وأضاف: أسوان يستاهلوا السلامة بأقل الإمكانيات قدم أداء مميزا، ومن يستحق التحية أيضاً هو نادى غزل المحلة، "البلدى يوكل"، خالد عيد ابن البلد باقى له 17 نقطة فقط ليضمن البقاء.