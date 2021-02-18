شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينصح أبو جبل بعد هدف الإسماعيلى: لازم تتمرن على رجلك شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الإعلامى أحمد شوبير، محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، بضرورة إعادة حساباته فى التدريب على قدمه بشكل أكبر، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير": لقاء الزمالك والإسماعيلي كان مفاجأة من الإسماعيلي، والدراويش أحرجوا الزمالك كثيراً لكنهم لم يستطيعوا الصمود حتى النهاية وهذا ما نتج عنه هدف أوباما، قبل هدف شكرى نجيب وخطأ أبو جبل ثم هدف فرجاني الرائع.

وأضاف: اتلخبطت مع باتشيكو بالأمس، زيزو أشعر أنه أفضل فى الجبهة اليمنى، والتأليف فى التشكيل مشكلة، وشيكابالا أفضل فى الجبهة اليسرى، وربنا منحه من الإمكانيات والموهبة ما تجعله قادرا على التكيف مع أى مكان، ولكن شعرت أن الزمالك معوج، حتى نزول بن شرقى.

وأوضح: الزمالك هجومياً فى الشوط الأول مفيش حاجة، عندما تظبط زيزو يمين وبن شرقي شمال والجزيري رأس حربة هذا هو أفضل تشكيل للزمالك، وإمام عاشور أنا مقتنع جداً باللاعب وموهبته، ولكن عليه أن يرااجع حساباته لحجز مكان في التشكيل الأساسي، وفتوح مش بطال لكن لديه الأفضل.

واستكمل: الإسماعيلي ينقصه باهر وعبد الرحمن وفخر الدين، وهم من أهم اللاعبين في الفريق ومع ذلك أدى بشكل جيد، ولكن عندما عاد إلى الدفاع وسحي رأس الحربة، فهذا تصرف خاطئ، شيلونجو لم يكن جيد ولكن استبدال مهاجم بمدافع يصعب الأمور.

وأردف: همسة في أذن أبو جبل يجب أن تدرب برجلك شوية، لأن هذا الأمر أصبح مهم جدا، والإسماعيلي إذا أكمل بنفس المستوى الذى ظهر عليه بالأمس فأنا غير قلق عليه، ويجب أن يبني على تلك المباراة.

واختتم: محمود البنا لم يكن موفقاً بالشكل الكافي، والزمالك يحتاج لمراجعة الحسابات قبل السفر إلى السنغال ومازلت عند رأي أن الزمالك متأهل من هذه المجموعة.