شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لن نشكو حكم مباراة الزمالك والظلم حرمنا من 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن مجلس إدارة النادى لن يتقدم بشكوى ضد حكم مبارة الزمالك والإسماعيلى التى أقيمت بالأمس ضمن منافسات الدورى العام، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأندية التى لها سيطرة إعلامية هى من تتمكن من الحصول على حقوقها من الحكام، ماذا يفعل الإسماعيلي لا نمتلك الضغط الإعلامى مثل باقى الأندية، لا نملك إلا الموقع الرسمى للنادى ونصرخ من خلاله بأننا اتظلمنا.

أضاف: فى كلام كتير أننا سنقدم تظلم بسبب طرد حسين السيد، ونرى أنه إذا تلقى الإنذار الثانى بسبب الاعتراض فهو يستحق، ولكن لماذا لم تطرد طارق حامد وشيكابالا بسبب الاحتجاج.

وواصل: الإسماعيلى حرم من حسين السيد المباراة القادمة أمام إنبي وهو في أوج تألقه، لن نقدم شكوى رسمية ماذا فعلت الشكاوى والتظلمات التى قدمتها الأندية لنقدم تظلم، الظلم التحكيمي حرمنا من 10 نقاط على الأقل هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ونظراً لضيق الوقت يبدأ الدراويش الاستعداد بدون راحة لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة، ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى واللاعبين لمسحة كورونا استعداداً للمباراة.

فى سياق آخر، رفض علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلى، خطاب اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بشأن دفع تكاليف مسحات كورونا المتعلقة بالموسم الماضى والحالى.

وقال علاء وحيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "وافقنا على استكمال النشاط بناء على قرار الدولة ووفقا للاتفاق مع اللجنة الخماسية على تحمل الاتحاد لها".

وأضاف علاء وحيد: "الخطاب الذى أرسله لنا اتحاد الكرة لم يوضح أن المديونية خاصة بتكاليف مسحات كورونا، ولكن هو بقيمة 3 ملايين جنيه، والإسماعيلى متضامن مع الأندية في الرفض الشديد لدفع أي أموال لاتحاد الكرة، خاصة أن الإسماعيلى ليس له راعى وتحمل كل تكاليف قيد اللاعبين ولن نستطيع تحمل تكاليف المسحات".

وطلبت اللجنة التى تدير الجبلاية من الأندية سداد مستحقات مسحات فيروس كورونا للاعبين عن الموسم الماضى 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

ورفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداعى أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خطابات لناديى الأهلى والزمالك يطالب فيها بسداد 6 ملايين جنيه مقابل مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون خلال الفترة الماضية، كما أرسلت نفس الخطاب لجميع الأندية.