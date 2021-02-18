شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته قبل السفر غدا الجمعة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يعكف الجهاز الفني خلال مران اليوم على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.
وحقق الأهلي فوزا مهما بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، تربع بها على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.
على جانب آخر، عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، قائلا: "نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات".
وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة، مشيرا إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ، كما أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.
وكشف أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب ٥ عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق، مضيفا أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف، كما أن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.
وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة، مشيدا بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.