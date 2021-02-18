رئيس ليون: ساعدنا ديباي للانتقال لبرشونة.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، أن مغامرة ممفيس ديباي لاعب الفريق ستنتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، مضيفًا أن اللاعب لن يبقى في الموسم المقبل.

وخلال تصريحات لصحيفة "لو بروجريس" الفرنسية، قال أولاس: "بالنسبة لممفيس، هذا الموسم هو نهاية مغامرته معنا، إنه لاعب موهوب من الطراز العالمي، يقدم الحلول للفريق".

وأضاف: "لطالما أردت استمراره معنا لكن مقترحاتنا لم تنل قبوله".

كما تطرق رئيس ليون للحديث عن ارتباط اللاعب بالانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقال: "ساعدناه في الذهاب إلى برشلونة، لكن من الناحية المالية لم يكن ذلك ممكنًا".

وكان ديباي أحد أهم أولويات رونالد كومان حينما تولى تدريب لبرشلونة، لكن الأمور المادية عرقلت إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن ديباي انتقل إلى صفوف ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 16/17 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك في 164 مباراة بقميص فريقه الفرنسي (سجل 68هدفا وصنع 49 تمريرة ناجحة).