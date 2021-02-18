هالاند يعترف: ثلاثية مبابي في برشلونة أعطتني "الحافز" للتسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أن ثلاثية الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة أعطته حافز مجاني قبل مواجهة إشبيليه بدوري أبطال أوروبا.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على برشلونة في ذهاب منافسات دور الـ16 لدوري الأبطال، وفاز الفريق الفرنسي بنتيجة 4-1 (سجل مبابي هاتريك)، كما نجح دورتموند في الفوز على إشبيليه بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل هالاند هدفين في فوز فريقه الألماني على النادي الأندلسي ليقترب من التأهل إلى منافسات ربع النهائي.

وعقب المباراة، علق هالاند في تصريحات لمحطة "فايبلاي النرويجية"، قائلا: "كان من الجيد تسجيل الأهداف".

واضاف: "أنا أحب اللعب بدوري أبطال أوروبا وعندما رأيت مبابي يسجل ثلاثية حصلت على حافز مجاني بفضله".

وتابع: "لقد سجل أهدافا رائعة وحصلت على دعم جيد منه".

وبسؤاله عن تألقه الذي لفت إليه أنظار كبار أندية أوروبا، قال: "بالتأكيد، إنه أمر رائع عندما يهتم أحدهم بك".

البالغ من العمر 20 عاما، انضم إلى صفوف دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 19/20 قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وشارك النرويجي بقميص فريقه الألماني حتى الآن في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل 41 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.