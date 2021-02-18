كرة يد.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام مساء اليوم الخميس مباراة القمة في كرة اليد والتي تجمع بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري والمقرر إقامتها على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 12 نقطة في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد عشر نقاط.

وكان الأهلي فاز في أول ثلاث جولات على حساب الطيرات وهيليوبليس وطلائع الجيش، في المقابل حقق الزمالك الفوز على الزهور والأوليمبي مقابل الخسارة من سبورتنج.