شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. محمد صلاح يفتتح طريق العالمية بهدف فى مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد يوم 25 ديسمبر 2010 إحراز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومهاجم المقاولون العرب وقتها، فى تسجيل هدف رائع بشباك الأهلى فى ظهوره الثانى أساسياً مع ذئاب الجبل.

عبد الإله جلال، مدافع الأصفر والأسود، أرسل كرة طويلة من قبل منتصف الملعب لمحمد صلاح الذى ركض من وراء مدافعي الأهلي الذين حاولوا إيقاع اللاعب فى مصيدة التسلل التى هرب منها لينطلق نحو منطقة الـ18 للأهلى مستغلاً سرعته ليسدد الكرة بيسراه فى منتصف المرمى قوية، لم يتعامل معها الحارس محمد أبو السعود بشكل جيد لتجد طريقها فى المرمى، معلناً عن تقدم فريقه بالهدف الأول.

صلاح اللاعب الشاب القادم من بسيون سجل أول أهدافه الرسمية فى مسيرته الكروية في شباك الأهلي، أحد عمالقه الكرة الأفريقية والعربية، ليسجد احتفالاً بالهدف ثم يخرج لسانه في احتفال أصبح مشهورًا به فى الوقت الحالى، فى النهاية اللقاء انتهى بهدف تعادل قاتل للأهلي سجله أحمد شكرى.