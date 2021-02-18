شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك وجها لوجه فى قمة دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السادسة مساء اليوم الخميس فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 بصالة استاد القاهرة.

ونجح اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى إنقاذ القمة من التأجيل بالحصول على الموافقة الأمنية بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للتوسط لاستعجال الحصول على الموافقة الأمنية.

وأصدر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس فرمان بإبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة القمة فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين فى موعدها الخميس فى تمام السادسة مساء على صالة استاد القاهرة حتى انتهاء الحصول على الموافقة الأمنية.

ويقام اللقاء بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الاتحاد فقط.

وتشهد الجولة الرابعة بخلاف مواجهة الأهلى والزمالك لقاءات بين كل من الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.