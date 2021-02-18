شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة دور الـ32 لكأس مصر للثلاثي الأفريقى بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر المتبقية للثلاثى المشارك فى أفريقيا وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز بدون اللاعبين الدوليين خلال فترة توقف الفراعنة فى الفترة من 22 إلى 31 مارس المقبل.

وقررت الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباريات أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة فى لقاءاتها المقبلة ببطولتى الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل والأهلى مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

ويلتقى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم مع القناة فى الثانية والنصف ظهر الخميس باستاد السويس الجديد بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.