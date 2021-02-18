الأهلي ردًا على انتقادات أدائه بالمونديال: مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير

الشارقة - اميمة ياسر - استنكر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الانتقادات التي طالت الفريق في كل مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال "قمصان" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "on time": قبل مواجهتنا فريق الدحيل قالوا لن نستطع مجاراته وحين فزنا قالوا ضعيفًا وكذلك كانوا يتوقعون أن نُهزم بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ وهكذا، ولمن انتقدنا (مينفعش تكون في ثانوي وتنتقد حد في ماجستير).

وأضاف: الحمدلله الفترة الماضية استطعنا إسعاد جماهيرنا، قفلنا على أنفسنا جيدًا وكان هدفنًا خلال هذه الفترة فصل اللاعبين عن مونديال الأندية والإنجاز الذي تحقق فنخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا يُشارك بها بطل كل دولة ولو ركزت الناس لوجدتنا الفريق الذي فاز بثلاثية في الجولة الأولى وكان لدينا فرصًا كثيرة.