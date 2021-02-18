محمد يوسف بعد إقالته من تدريب البنك الأهلي: وضعنا مكنش كارثي علشان أمشي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكابتن محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي: إنه يحترم قرار إدارة النادي بإقالته من القيادة الفنية للفريق.

وقال "يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية"MBC مصر": وضع نادي البنك الأهلي مش كارثي علشان أمشي ولكن أنا بقدر الإدارة على قرار إقالتي.

وأشار إلى أن عدم الدخول في فترة إعداد طويلة قبل بداية الدوري أثر على أداء ونتائج البنك الأهلي، لافتًا إلى أن وضع فريقه السابق جيد ولا يصارع من أجل البقاء.

وأضاف "يوسف": يبقى التوفيق وعدمه يأخذ حيزًا كبيرًا في النتائج مع البنك الأهلي، وعاجبني موقف المقاولون العرب في التمسك بعماد النحاس.

كان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي،قد أقال المدير الفني محمد يوسف وجهازه من تدريب فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.