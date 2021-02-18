شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يخشى مفاجآت القناة بدور الـ32 للكأس على استاد السويس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش نظيره القناة في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، في مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن الطلائع خسر نهائي الكأس الموسم الماضي أمام الأهلي، بينما القناة المنافس فى الدرجة الثانية سبق له إحراز اللقب في موسم 1963-1964.

ويأمل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى مواصلة مشوار كأس مصر بنجاح على غرار النسخة الأخيرة للبطولة والتى وصل فيها للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه قبل أن يخسر من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل يسعى الجهاز الفني للقناة لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى أحمد سمير هداف الفريق ومحمد ناصف الظهير الأيسر فى مواجهة القناة بكأس مصر بعد غيابهما عن مباراة سموحة بالدوري للإيقاف، حيث تلقى أحمد سمير الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى خسرها الطلائع بهدف دون رد بالدوري، بينما تعرض محمد ناصف للطرد فى نفس المباراة.

ويعود عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، لقيادة فريقه من أرض الملعب بداية من مواجهة القناة بكأس مصر، حيث أدار مواجهة سموحة من المدرجات رغم تعافيه من فيروس كورونا نظراً لعدم إجرائه المسحة برفقة فريقه بعدما أجراها بشكل فردى.

ويفقد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق فى مباراة القناة بعد حصولهم على الانذار الثالث فى مواجهة سموحة بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 3 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ، وشهد أخر ظهور له في الدوري تعادل إيجابى مع سموحة بهدف لكل فريق.

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام القناة مكون من :"محمد بسام، على الفيل، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير، فرنك استيفن واسلام محارب، مهند لاشين، محمد شحاته، أحمد هانى، عمرو مرعى".

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.