شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الاربعاء مباراة

مانشستر سيتي ضد ايفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن المباريات المؤجلة في الدوري الانجليزي بفوز مان سيتي على ايفرتون بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف، حيث سجل اهداف السيتيزن كلا من: فيليب فودين ورياض محرز وبيرناردو سيلفا في الدقائق 33 و63 و77 على الترتيب، بينما سجل هدف ايفرتون الوحيد اللاعب ريشارليسون في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة من 24 مباراة وبفارق 10 نقاط كاملة عن اقرب منافسيه وهو مانشستر يونايتد الذي حل في الوصافة برصيد 46 نقطة من 24 مباراة يليه ليستر سيتي بنفس الرصيد وعدد المباريات ولكن بفارق الاهداف ثم تشيلسي رابعا برصيد 42 نقطة وبنفس الرصيد لفريق ويست هام ولكن فارق الاهداف لصالح تشيلسي ثم حل ليفربول سادسا برصيد 40 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ايفرتون موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط.