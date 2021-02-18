شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجري مسحة اليوم قبل السفر إلى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري اليوم لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا، كما يحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الإفريقية.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.

وفاز الزمالك مساء امس الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.