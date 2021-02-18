شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته دون راحه استعدادًا لبطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض الفريق تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الزمالك تونجيث بطل السنغال على أرضه الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك مساء الأربعاء على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.