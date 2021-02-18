شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: الأهلي لديه القدرة على التعامل مع الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي قمصان، المدرب المساعد للأهلي في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إن الأهلي معتاد على الشائعات ويعرف جيدا كيف يتعامل معها، موضحا أن الفريق يركز على البطولة ولا ينظر لشىء آخر.

وأضاف قمصان خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي، تقديم هانى رمزي وسهام صالح،، أن الأهلي يترك البطولات والإنجازات تتحدث عنه ولا يلتفت لشىء هدفه أن ينول من استقرار النادي.

وتابع قمصان أن اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا ليس سهلا لأن المواجهات تكون مع ابطال الدوريات قائلا: «يكفي أننا الفريق الوحيد الأعلى تهديفا في الجولة الأولى، وموسيماني دائما يصحح الأخطاء حتى يتناسب المستوى والنتائج مع قيمة بطل أفريقيا».

وعن طريقة التعامل مع والتر بواليا مهاجم الأهلي قال قمصان: «من الأشياء المهمة أن التركيز يكون مع الأهلى أكبر من أي فريق آخر، وبالتالي تعرض بواليا لضغوطات كبيرة، لكنه مهاجم مميز وسجله التهديفي قبل إتمام التعاقد معه يعبر عن ذلك».