شكرا لقرائتكم خبر عن شباب تذكرتى: لم نواجه أزمات فى مونديال اليد وطبقنا الإجراءات الاحترازية بكل دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شباب شركة تذكرتى الذين شاركوا فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، التى استضافتها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضى، أنهم لم يواجهوا أى أزمات أو عقبات فى تنظيم البطولة بالصالات.

وقالت نادين إيهاب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنهم طبقوا الإجراءات الاحترازية بكل دقة للحفاظ على سلامة الوفود المشاركة فى المنافسات، بالإضافة إلى التنسيق بين الشباب فى كل صالات البطولة.

وبالانتقال إلى عبد الرحمن القليوبى قال إنه فور علمهم بعدم حضور الجماهير شعروا بصدمة، ولكن قالوا إن الجهد الذى لديهم سيتم إفراغه فى باقى تفاصيل البطولة، وتضاعفت المسئولية فى ظل مشاركة 32 منتخبا فى ظل جائحة كورونا.

وفيما يخص عمر صلاح الدين، أحد شباب تذكرتى أيضا، فكشف أنه كان يتمنى حضور الجماهير لمونديال اليد، ليعرف الجميع كم تم التنظيم والتركيز على كل كبيرة وصغيرة فى البطولة، وأنهم جاهزون ومستعدون لخروج البطولة دون أى أخطاء، ولكن العملية التنظيمية لدخول الوفود إلى الصالات كشف مدى الرقى والتنظيم ودقة التفاصيل، وهو ما نال إشادات من مختلف دول العالم.