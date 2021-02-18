شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات السفر للسنغال بعد مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة القادمة الرتوش الأخيرة على رحلة سفر الفريق الكروي إلى السنغال عبر طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وخاض الزمالك مساء أمس الأربعاء آخر مبارياته المحلية قبل السفر للسنغال باستضافة الإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى السنغال، واستقر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الزمالك صباح السبت المقبل بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، لتحفيز اللاعبين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي بعد التعادل في أولى المباريات أمام مولودية الجزائر سلبيا باستاد القاهرة.