اخبار الرياضه

دي يونج : إشبيلية السيء لم يكن بمستواه الطبيعي في الشوط الأول

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

اعترف الهولندي لوك دي يونج لاعب إشبيلية الإسباني بأن الفريق لم يكن بمستواه المعهود خلال الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وأن الهدف الثاني الذي سجله في نهاية المباراة كان في غاية الأهمية.

وقلب دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه إشبيلية مساء الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة .

وقال دي يونج : “أعتقد أن الهدف الثاني الذي سجلناه في نهاية المباراة كان مُهمًا، لم نكن بحالتنا الطبيعية في الشوط الأول”.

وأضاف : “أهدرنا فرسة تسجيل الهدف الثالث ، ولكنني أعتقد أن كل شيء ممكن في مباراة الإياب”.

وكان القائم تصدى لتسديدة من البديل أوسكار رودريجيز قبل نهاية المباراة ليحرم إشبيلية من هدف التعادل.

لوك دي يونج يعترف بأن إشبيليه لم يكن في مستواه المعهود! – صور Reu

كانت هذه تفاصيل خبر دي يونج : إشبيلية السيء لم يكن بمستواه الطبيعي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا