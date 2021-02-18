دي يونج : إشبيلية السيء لم يكن بمستواه الطبيعي في الشوط الأول

اعترف الهولندي لوك دي يونج لاعب إشبيلية الإسباني بأن الفريق لم يكن بمستواه المعهود خلال الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وأن الهدف الثاني الذي سجله في نهاية المباراة كان في غاية الأهمية.
وقلب دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه إشبيلية مساء الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال دي يونج : “أعتقد أن الهدف الثاني الذي سجلناه في نهاية المباراة كان مُهمًا، لم نكن بحالتنا الطبيعية في الشوط الأول”.
وأضاف : “أهدرنا فرسة تسجيل الهدف الثالث ، ولكنني أعتقد أن كل شيء ممكن في مباراة الإياب”.
وكان القائم تصدى لتسديدة من البديل أوسكار رودريجيز قبل نهاية المباراة ليحرم إشبيلية من هدف التعادل.
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