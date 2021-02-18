كييزا يعترف بتعامل يوفنتوس السيئ مع مباراة بورتو

اعترف فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس الإيطالي بأن تعامل فريقه مع المباراة أمام بورتو البرتغالي كان سيئًا وأن الهدف المبكر لبورتو ضاعف من صعوبة المباراة على فريقه.

وتغلب بورتو على يوفنتوس 2 / 1 مساء الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

وقال كييزا ، الذي سجل الهدف الوحيد ليوفنتوس في المبا

راة ، : “تعاملنا معه المباراة لم يكن جيدًا. والمباراة أصبحت أكثر صعوبة من خلال الهدف المبكر لبورتو، عندما لا تكون في كامل تركيزك وعندما لا تقدم أفضل ما لديك، يمكن للفرق المنافسة أن تعاقبك على هذا المستوى”.

وقال البرتغالي بيبي مدافع بورتو في تصريحات إعلامية بعد المباراة : “كنا نعلم أنه يتعين علينا الضغط بقوة على يوفنتوس لحرمانه من اللعب الجيد، في مثل هذا النوع من المباريات، يكون اهتزاز شباكك على ملعبك أمر صعب، ولكننا قدمنا مباراة رائعة”.