وفاة الحارس الأسبق لمنتخب تركيا

توفي أوزجان أركوتش، أحد حراس المرمى الأسطوريين في المنتخب التركي، عن عمر يناهز 81 عامًا.
وقال الاتحاد التركي لكرة القدم، في بيان، الأربعاء، “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة أوزجان أركوتش، في ألمانيا“.
ووصف البيان الفقيد بـ”أحد حراس المرمى الأسطوريين في منتخبنا الوطني وكرة القدم التركية”.
وتمنى من الله الرحمة للفقيد، وقدم التعازي لذويه ومجتمع كرة القدم.
وخلال مسيرته ارتدى أركوتش قميص المنتخب التركي، في 28 مباراة، 9 منها مع المنتخب الأول.
ولعب في صفوف أندية تركية أبرزها “فنربهتشة” و”بشيكطاش”.
كما لعب أركوتش لصالح ناديي “أوستريا فيينا” النمساوي و”هامبورغ” الألماني.
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