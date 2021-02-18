إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بقرار رسمي من يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم الحالي 2020 / 2021 بدلًا من محاولة إقامة الحدث وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتم اتخاذ القرار من جانب اللجنة التنفيذية ليويفا التي أشارت إلى أن “قيود السفر التي تؤثر على الأندية المشاركة” تخلق صعوبات كبيرة، مشددة على أنه يجب إعطاء “صحة وسلامة اللاعبين الشباب الأولوية القصوى الممكنة”.
وبعدما تقرر تأجيل بداية الموسم بالفعل، لم يكن ممكنا إجراء أي تأجيل آخر على البطولة، وفقًا ليويفا.
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