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إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بقرار رسمي من يويفا

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء إلغاء بطولة للشباب للموسم الحالي 2020 / 2021 بدلًا من محاولة إقامة الحدث وسط جائحة المستجد.

وتم اتخاذ القرار من جانب اللجنة التنفيذية ليويفا التي أشارت إلى أن “قيود السفر التي تؤثر على الأندية المشاركة” تخلق صعوبات كبيرة، مشددة على أنه يجب إعطاء “صحة وسلامة اللاعبين الشباب الأولوية القصوى الممكنة”.

وبعدما تقرر تأجيل بداية الموسم بالفعل، لم يكن ممكنا إجراء أي تأجيل آخر على البطولة، وفقًا ليويفا.

اليويفا يعلن إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب كورونا – صور filgoal

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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