خسائر البنك الاهلي تدفعه نحو إقالة محمد يوسف

وجه مجلس إدارة نادي البنك الاهلي المصري، الشكر لمحمد يوسف المدير الفني للفريق وجهازه المعاون علي الفترة الماضية .

وذكر البنك الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء:” نتقدم بالشكر لمحمد يوسف وجهازه المعاون خلال الفترة التي تولي فيها قيادة فريق الكرة بنادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي غاب فيها التوفيق عن الفريق”.

وأضاف :”ويتمني مجلس إدارة نادي البنك الأهلي التوفيق لمحمد يوسف وجهازه خلال الفترة المقبلة”.

وتدرس إدارة البنك الأهلي العديد من الخيارات لخلافة محمد يوسف في الفترة الماضية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط في ترتيب الدوري المصري.