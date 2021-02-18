الزمالك: هزيمة الاسماعيلي أفضل بروفة قبل مواجهة تونغيث في دوري أبطال أفريقيا

أبدي اشرف قاسم المشرف العام على فريق الزمالك سعادته البالغة بعد الفوز على الإسماعيلي 2 1/، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وقال أشرف قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب المباراة،إن النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية للفريق.

وأضاف أن لاعبي الزمالك تعاملوا مع المباراة بثقة مبالغ فيها، كما أن الأداء على مدار الشوطين لم يكن هو المنتظر من الفريق ، لكن اللاعبين تداركوا الأمر في النهاية، وتمكنوا من تحقيق الفوز المهم للمحافظة على صدارة الدوري.

وأوضح أن الفوز على الإسماعيلي يمثل دفعة معنوية قوية للفريق قبل خوص مباراة تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد ثماني نقاط.