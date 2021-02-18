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استبعاد هونتيلار من ديربي شالكه ودورتموند

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محمد مصطفى 0 تبليغ

يفتقد فريق شالكه خدمات مهاجمه الهولندي المخضرم كلاس يان هونتلار في ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم السبت المقبل بسبب الإصابة.

وأعلن شالكه، الذي يتذيل ترتيب بوندسليجا حاليًا، على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأربعاء “هونتيلار لن يكون جاهزا حاليا بسبب إصابة عضلية”.

وأضاف النادي الألماني “سوف يكمل اللاعب بعض التدريبات التأهيلية الفردية في الوقت الحالي”.

وأوضح شالكه “النادي وهونتيلار سيبذلان أقصى الجهد لإعادة اللاعب إلى المستطيل الأخضر في أقرب وقت ممكن”.

عاد هونتيلار إلى ناديه السابق شالكه، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه نادرًا ما شارك مع الفريق في الوقت الذي يكافح فيه النادي للحفاظ على مقعده بالدوري الألماني.

كلاس يان هونتلار يغيب عن شالكه أمام دورتموند بسبب الإصابة – صور Twitter

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