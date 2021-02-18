هالاند يقود بوروسيا دورتموند لهزيمة إشبيلية في عقر داره

المنامة - ياسر ابراهيم -

قاد المتألق إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز ثمين على أرض إشبيلية 3-2 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وضع الهداف الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على مشارف الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما قاده إلى فوز ثمين على مضيفه إشبيلية الإسباني 3-2 الأربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في ذهاب الدور ثمن النهائي.



وقلب هالاند الطاولة على الفريق الأندلسي الذي كان البادئ بالتسجيل بواسطة خيسوس فرنانديس "سوسو" (7)، فصنع التعادل للسوري الأصل محمود داوود (19)، وسجل ثنائية في الدقيقتين 27 و43، قبل أن يقلص البديل الهولندي لوك دي يونغ الفارق (84).



ورفع هالاند غلته التهديفية في المسابقة القارية العريقة مع دورتموند إلى 10 أهداف في سبع مباريات فقط، وبات أسرع لاعب يصل إلى حاجز 10 أهداف مع فريق واحد في المسابقة.



كما رفع هالاند غلته التهديفية في 13 مباراة في دوري الأبطال إلى 18 هدفا (8 أهداف مع سالزبورغ النمساوي)



ويلتقي الفريقان إيابا في التاسع من آذار/مارس المقبل.



ويمر ّبوروسيا دورتموند بفترة سيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر ست مباريات، وهو حقق اليوم فوزه الثالث فقط في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات.



المصدر: فرانس برس