محمد الفلاح - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يغرد في الصدارة منفردا

الخميس 18 فبراير 2021

حافظ المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه.



صلاح يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف عن وصيفه البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وفي المركز الثالث، يأتي كل من الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، ومواطنه دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، وزميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، برصيد 13 هدفا لكل منهم.

ليوين كان يعول كثيرا على مباراة مانشستر سيتي، المؤجلة من الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنها كانت إضافية للفريق عن منافسيه بالمسابقة.

وفي الوقت الذي كان ليوين ينتظر تلك المباراة، تعرض للإصابة ليغيب عنها، وتضيع فرصته في الاقتراب من عرش محمد صلاح، ومزاحمة برونو فرنانديز.

ويأمل ليوين في العودة للمباريات خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد إيفرتون لمواجهة ليفربول في مباراة الديربي، السبت المقبل، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.