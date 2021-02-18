شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سيد حكمًا لمباراة طلائع الجيش والقناة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة طلائع الجيش والقناة ببطولة كأس مصر. محمد سيد بكر «حكم ساحة»- محمد صلاح عبدالفتاح «مساعد أول»- محمد عاطف الزناري «مساعد ثان»- تامر جمعة «حكم رابع». ويفقد فريق طلائع الجيش جهود الرباعى عمرو جمال وناصر منسى وخالد سطوحى وعمرو السيسى لاعبو الفريق في مباراة القناة المحدد لها الخميس في دور 32 كاس مصر. الوضع في مصر

اصابات 174,426

تعافي 135,349

وفيات 10,050