مصطفى محمد يوجه رسالة غاضبة (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي التركي، رسالة غاضبة عبر حسابه على موقع «تويتر».

وقال: «لم أغضب إطلاقًا من أي نقد أتعرض له، وأحترم كلام جميع القادة الكبار وأحصل على الاستفادة منه، ولكن وصول الأمر إلى مرحلة الحديث عن الأم، فهذا لا يحمل أي احترام، أتمنى أن تحترم الناس نفسها في الكلام».

كان أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، أثار جدلا واسعا بشأن تصريحاته عن مهاجم الزمالك السابق، الذي رحل للدوري التركي، مما فسره بعض الرياضيين أن رسالة مصطفى محمد موجه، لقناص الأهلي السابق.

مصطفى محمد يوجه رسالة غاضبة