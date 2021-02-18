شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يتفوق على صلاح وماني في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دون الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، اسمه في قائمة المسجلين في مباراة فريقه أمام إيفرتون، الأربعاء، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 32، وعدل ريتشارلسون النتيجة لإيفرتون في الدقيقة 37، قبل أن يعلن محرز عن تقدم سيتي مرة أخرى في الدقيقة 63، قبل أن يضيف بيرناردو الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ووفقا لشبكة «سكواكا»، لا يوجد لاعب من مانشستر سيتي سجل أهدافًا في البريميرليج من خارج منطقة الجزاء منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من رياض محرز، والذي سجل 5 أهداف بالتساوي مع كيفين دي بروين.